Рашисти вдарили балістикою по Одесі, постраждали четверо людей

Російська армія пообіді вдарила балістикою по Одещині. Ворог знову цілив по транспортно-логістичному об’єкту припортової інфраструктури.

Про це повідомили у Силах оборони півдня.

“Ворог продовжує точкові ракетні удари. Пообіді вдарив балістикою по Одещині. Цілив знов по транспортно-логістичному об’єкту припортової інфраструктури.

Станом на 14:40 кількість постраждалих внаслідок удару по Одещині зросла до чотирьох. З них три чоловіка та одна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу.

Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки, — повідомив очільник ОВА Кіпер

Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання сіна”, — ідеться у повідомленні.

Учора російські окупаційні війська завдали удару по приватному сектору Одеси. В результаті дві людини дістали поранення, а також постраждала трирічна дитина. // LB.ua