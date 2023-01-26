Ще двом російським окупантам повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом російським військовим у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 березня 2022 року підозрювані зайшли на територію приватного господарства у с. Іванівка Чернігівського району, де у будинку перебували місцеві мешканці, у тому числі діти.

Один з військових РФ почав проводити обшук, а інший в цей час, з метою залякування потерпілих та подолання можливого опору, розпочав хаотичну стрільбу з автоматичної зброї по будинку. Також він розстріляв автомобіль власників будинку.

У подальшому військовослужбовці країни-агресора, погрожуючи розстрілом дітей та чоловіка, незаконно позбавили волі потерпілу та катували її.

Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, застосування катування або нелюдського поводження щодо цивільних осіб заборонено.

Досудове розслідування, що здійснюється слідчими УСБУ в Чернігівській області, триває.

Офіс Генпрокуратури