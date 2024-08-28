Рашисти вдарили по Кривому Рогу в день жалоби

Наразі відомо про вісьмох постраждалих.

Російські окупанти сьогодні вдарили по Кривому Рогу, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Коли Кривий Ріг у жалобі, ворог знову атакує. І вкотре цілить по цивільних. На зараз відомо про трьох постраждалих. У місті пошкоджені інфраструктура та авто. Також сталося займання”, – зазначив Лисак.

Згодом він поінформував, що кількість постраждалих збільшилась до п’яти. Серед них – четверо чоловіків – 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості.

“Також постраждала 54-річна жінка. Вона оговтуватиметься вдома”, – підкреслив посадовець.

Інформацію про удар прокоментував й голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він додав, що ворог вдарив по Кривому Рогу ракетою.

“Ракетне ураження об’єкта цивільної інфраструктури. “Швидкі” забрали чотирьох людей до лікарні. Працюють усі екстрені та комунальні служби”, – заявив Вілкул.

За його словами, внаслідок удару пошкоджено багато багатоквартирних будинків. Розгорнуто міський штаб допомоги мешканцям.

Оновлено о 13:24. За даними Лисака, у Кривому Розі вже вісім постраждалих.

“Серед них – 64-річний та 29-річний чоловіки. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. А ще – 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно”, – додав він.

Також у місті понівечений гаражний кооператив, 12 авто. Вибиті вікна у готелі.