Рашисти вдарили по Кривому Рогу в день жалоби
Наразі відомо про вісьмох постраждалих.
Російські окупанти сьогодні вдарили по Кривому Рогу, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Коли Кривий Ріг у жалобі, ворог знову атакує. І вкотре цілить по цивільних. На зараз відомо про трьох постраждалих. У місті пошкоджені інфраструктура та авто. Також сталося займання”, – зазначив Лисак.
Згодом він поінформував, що кількість постраждалих збільшилась до п’яти. Серед них – четверо чоловіків – 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості.
“Також постраждала 54-річна жінка. Вона оговтуватиметься вдома”, – підкреслив посадовець.
Інформацію про удар прокоментував й голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він додав, що ворог вдарив по Кривому Рогу ракетою.
За його словами, внаслідок удару пошкоджено багато багатоквартирних будинків. Розгорнуто міський штаб допомоги мешканцям.
Оновлено о 13:24. За даними Лисака, у Кривому Розі вже вісім постраждалих.
“Серед них – 64-річний та 29-річний чоловіки. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. А ще – 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно”, – додав він.
Також у місті понівечений гаражний кооператив, 12 авто. Вибиті вікна у готелі.Tweet