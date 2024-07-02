В Харкові вибуховою хвилею травмовані 26-річна жінка та двоє дітей 12 та 15 років – голова обласної військової адміністрації

Внаслідок російської атаки 2 липня в Харкові є поранені, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. «За щойно оновленою інформацією, у Харкові внаслідок сьогоднішнього обстрілу вибуховою хвилею травмовані 26-річна жінка та двоє дітей 12 та 15 років. Вони отримали акубаротравми», – заявив він.

Синєгубов додав, що протягом доби російська армія випустила майже по всіх районах області 29 керованих авіабомб.

Він додав, що з Куп’янського напрямку евакуювали дев’ятьох дітей з родинами. На території двох громад, де передбачена евакуація – села Дорошівка та Моначинівка – залишаються ще 11 дітей.

Обласна влада повідомляла про удари Росії по Харкову близько 16 години 2 липня.