Рашисти завдали ударів з авіації та артилерії по Костянтинівці: четверо загиблих

Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Російські окупаційні війська в четвер, 20 лютого, завдали чотири авіаційних ударів та обстріляли з артилерії Костянтинівку Донецької області. Нині відомо про двох загиблих жінок та таку ж кількість чоловіків, інформує голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.

У місті окупанти пошкодили сім приватних та чотири багатоповерхових будинків, два підприємства, сім гаражів, інфраструктурний об’єкт, три автомобілі, гуртожиток, лінії електропередач та газогін.

Голова ОВА наголосив, що росіяни збільшили останнім часом інтенсивність обстрілів Костянтинівки та вкотре закликав жителів евакуюватися.

Два дні тому окупанти атакували це місто FPV-дронами. Унаслідок цього двоє рятувальників дістали поранення, а глава Костянтинівської міської військової адміністрації та двоє поліцейських дістали акубаротравми. // Дзеркало тижня