На Буковині до 10 років за ґратами засуджено командира танку так званої «ДНР»

За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької обласної прокуратури у порядку спеціального судового розгляду засуджено жителя Донеччини, який бере участь у діяльності не передбачених законом збройних формуваннях (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурор у суді довів, що з 2014 року чоловік проходить службу у складі бойових підрозділів 11 окремого мотострілецького полку терористичної організації «ДНР». Був залучений у боях за Савур-Могилу, Авдіївку та Донецький міжнародний аеропорт. З 2018 року – командир 6 танку 2 танкової роти танкового батальйону 11 окремого мотострілецького полку терористичної організації «ДНР».

Особа продовжує службу у терористичних лавах та тісно співпрацює з військовослужбовцями РФ.

Спеціальне досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Управління СБ України в Чернівецькій області.

Початок строку відбування покарання засудженого обчислюватимуть з дати його затримання.

Чернівецька обласна прокуратура