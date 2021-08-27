РФ продовжує нарощувати бойову готовність своїх маріонеток в ОРДЛО
Головне управління розвідки України інформує
Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання РОВ.
Протягом цього тижня на полігонах ТОТ ДЛО противником проводились інтенсивні заходи бойової підготовки, зокрема:
водіння бойових машин, у тому числі з подоланням водних перешкод на штатній техніці мотострілецьких, гаубично-самохідних і танкових підрозділів;
вогнева підготовка з бойовою стрільбою артилерійських і мінометних підрозділів та гранатометних розрахунків.
Водночас продовжувались командно-штабні навчання окупаційних військ із залученням мобілізаційного резерву. Контроль заходів бойової підготовки та зборів з резервістами здійснювали комісії командування 8 армії Південного військового округу ЗС РФ .
Слава Україні!
Головне управління розвідки
Міністерства оборони України