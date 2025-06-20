РФ за допомогою двох інформкампаній переконуватиме українців капітулювати

Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив, що Росія планує продовжувати терор українських міст ройовими атаками дронів. Крім того, паралельно з цим вона інформаційно качатиме дві кампанії.

Про це він розповів на своєму Tg-каналі.

Перша — спрямована на міжнародну аудиторію й поширюватиме наратив про те, що Росія нібито готова до переговорів про мир, проте змушена воювати, бо цього хоче саме наша держава. А мета другої кампанії — сегментовано поширювати в Україні тези по те, що держава не здатна захиститися, але РФ здатна “зруйнувати все”, тож потрібно капітулювати.

“Цей тиск треба буде витримати, воєнні рішення проти ройових атак ворога готуються. Інформаційна протидія — також. Але тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі, — зазначив Коваленко. — Війну Росія хоче продовжувати і там думають, що зможуть зламати саме українське суспільство і добитися капітуляції тилу. Це в них не вийде”.

Нагадаємо, фахівець у галузі РЕБ і радіоелектронної розвідки Сергій “Флеш” Бескрестнов закликав українців не спостерігати за роботою мобільних вогневих груп з вікна, адже кулі від кулеметів, якими користуються захисники, небезпечні. Тим часом активіст і громадський діяч Сергій Стерненко наголосив, що СОУ користуються цими засобами ураження, тому що досі не навчились працювати з перехоплювачами дронів. Тож він закликав місцеві адміністрації взятися за введення відповідних інновацій. Якщо цього не зробити, РФ “рознесе” Україну “Шахедами”. // Дзеркало тижня