Російська атака на Київ: КМВА підтвердила влучання у житловий будинок

Увечері 21 грудня внаслідок роботи ППО по ворожих цілях, в Солом’янському районі уламки влучили в житловий будинок.

Про це повідомляють начальник КМВА Сергій Попко у Telegram, поліція Києва у Facebook.

За інформацією міської влади, на верхніх поверхах спостерігається відкрите полум’я, на місці працює підрозділ ДСНС.

00.10 поліція Києва повідомила, що внаслідок обстрілу уламками пошкоджено 26 поверх будинку в Солом’янському районі міста. Там виникла пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.

Також вибиті вікна в кількох квартирах та пошкоджено фасад будинку. На місці працюють профільні служби.

У поліції наголосили, що не можна викладати фото та відео роботи ППО та наслідків обстрілів.

В столиці триває повітряна тривога, працює ППО. Людей просять перебувати в укриттях. // УП