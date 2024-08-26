Російська атака: в різних областях уже 4 загиблих, на Одещині – 4 поранених

У результаті російської комбінованої атаки у Житомирській області загинула жінка, на Одещині – 4 поранених, серед яких дитина; загалом станом на 11 ранку окупанти убили 4 цивільних: по одній людині у Луцьку, на Запоріжжі та на Дніпропетровщині.

Про це повідомили голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Пряма мова Бунечка: “На Житомирщині від масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури. Нажаль, за попередніми даними, внаслідок терористичних дій російського режиму загинула жінка”.

Голова ОВА додав, що через складну ситуацію в енергосистемі введено аварійні відключення світла. На місцях працюють рятувальники та ремонтні бригади.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у регіоні 4 поранених, серед яких дитина; били окупанти по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Пряма мова Кіпера: “Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них – 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога”.

Голова ОВА додав, що внаслідок падіння уламків ракет пошкоджені приватні будинки та велика кількість автотранспорту.

“Також в Одеському районі є збої в роботі електроенергії. Всі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян”, – підсумував Кіпер.

Станом на 11:00 загалом від російського удару загинули 4 людини – по одній у Луцьку, на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Житомирщині. // УП