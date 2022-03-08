Російська авіація нанесла бомбовий удар по місту Малин, загинуло 5 мирних мешканців, з них двоє дітей віком до року

Російські загарбники задіявши авіацію влаштували бомбардування Малина у Житомирській області, загинуло 5 мирних мешканців, з них двоє однорічних дітей.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

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«8 березня о 20:50 в місті Малин по вул. Вокзальна внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло 5 осіб, з них 2 дітей  2021 року народження. Пошуково-рятувальні роботи на місці знищених будинків продовжуються.»  — зазначають у службі спасіння.

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УК

 

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