Російська авіація нанесла бомбовий удар по місту Малин, загинуло 5 мирних мешканців, з них двоє дітей віком до року

Російські загарбники задіявши авіацію влаштували бомбардування Малина у Житомирській області, загинуло 5 мирних мешканців, з них двоє однорічних дітей.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

«8 березня о 20:50 в місті Малин по вул. Вокзальна внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло 5 осіб, з них 2 дітей 2021 року народження. Пошуково-рятувальні роботи на місці знищених будинків продовжуються.» — зазначають у службі спасіння.

УК