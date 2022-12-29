Російська ракетна атака 29 грудня: названо найбільш постраждалі регіони

У профільному міністерстві визнали пошкодження ряду енергетичних об’єктів і запевнили, що енергетики вже працюють над їх відновленням.

Кілька об’єктів енергетики України отримали пошкодження в ході масованої ракетної атаки росіян вранці 29 грудня. Про це повідомив у своєму Фейсбуці міністр енергетики Герман Галущенко.

Він зазначив, що сьогодні росіяни знову били саме по енергетичній інфраструктурі, як і в попередні рази.

“На жаль, є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж. Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах”, – розповів міністр.

Галущенко попередив, що у зв’язку з сьогоднішньою атакою слід очікувати аварійних відключень електропостачання. Водночас міністр запевнив, що енергетики вже працюють над відновленням подачі електрики.

Згодом у ДТЕК повідомили, що російські окупанти обстріляли одну з ТЕС підприємства. “Сьогодні ворог знову атакував енергетичний об‘єкт ДТЕК, який раніше вже неодноразово зазнавав обстрілів. Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції. Через обстріл один з працівників отримав легкі поранення”, – заявляють у компанії.

Це вже 22-га терористична атака Росії на енергетичні об’єкти ДТЕК.

Також повідомляється, що російські ракети пошкодили об’єкт енергетичної інфраструктури у Львівській області. Про це заявив голова ОВА Максим Козицький.

На Львівщині застосували аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергоінфраструктури. Станом на 11:40 в області без електропостачання понад 470 тисяч абонентів.

Найскладніша ситуація з відновленням електропостачання у Львові та навколишніх населених пунктів. // УНІАН