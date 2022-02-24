Російська техніка пішла на прорив в Київській області

В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону.

Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча».

Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій.

Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснено обстріли з градів.

Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією.

Державна прикордонна служба України