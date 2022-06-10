Російські мародери вивозять з Маріуполя ​транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку

У так званій «ДНР радіють, що тепер можуть «кататися на тролейбусах європейського зразка».

Російські війська вивозять з окупованого Маріуполя вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

«Маріуполь віддали на розкрадання! В так званій «ДНР» радіють, що тепер можуть кататися на тролейбусах європейського зразка, вивезених з нашого міста. З лікарень викрадають сучасне обладнання, а з колись затишних дворів забирають дитячі майданчики», — йдеться в повідомленні.

Справжнє обличчя «русского мира» — вбивства, руйнування та мародерство», — додали в міськраді і опублікували скрін переписки окупантів.

Нагадаємо, раніше супутник зафіксував судна, якими окупанти вивозять із порту Маріуполя метал та зерно. // LB.ua