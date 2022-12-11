Російські неонацисти з угрупування «Русич» збирають дані про об’єкти і війська в Балтії

Російські неонацисти з ДШРГ “Русич” почали збирати інформацію про об’єкти та війська на території трьох країн Балтії. Вони шукають відомості про прикордонні пости і переміщення армій. Дії ультраправого угруповання з РФ викликали занепокоєння з приводу потенційного нападу на країни НАТО.

Як передає портал The Guardian, в офіційному Telegram-каналі “Русич” з’явився заклик ділитися відомостями про прикордонні застави та військові пересування на території Латвії, Литви та Естонії. Неонацисти хочуть отримати доступ до маршрутів патрулів, особистих дані військових і їх родичів, відомостей про системи спостереження тощо. Пост зібрав понад 60 тисяч переглядів, зазначає УНІАН.

Диверсійна група “Русич” зараз воює в Україні і тісно пов’язана як з чиновниками в Кремлі, так і ПВК “Вагнера”. Збір відомостей неонацистами викликав побоювання, адже може натякати на підготовку потенційного нападу на країни НАТО. Як повідомили джерела The Guardian, “екстраординарний” крок російських фашистів може вказувати на невдоволення в Кремлі і розчарування ходом війни. На їхню думку, є ризик, що російська влада втратить контроль над ультраправими силами, які здатні піти на більш екстремальні методи ведення бойових дії, включаючи напад на країни НАТО.

Джерела вважають, що збір відомостей з боку угруповання “Русич” навряд чи курується Кремлем. Розвідувальні служби Росії вже повинні були володіти відомостями про прикордонні застави і військові пересування в Балтії.

“Справжнє питання полягає в тому, наскільки реально Кремль контролює ситуацію”, — заявило одне з джерел.