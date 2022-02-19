Російські окупанти обстріляли власні позиції неподалік від Маріуполя

Намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь ЗСУ.

З метою звинувачення українських військ у використанні важкого озброєння, російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію — відкрили вогонь по власних позиціях в районі населеного пункту Пікузи.

Про це повідомляє пресслужба Оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Зокрема, близько 4.00 ранку 19 лютого розпочався обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Водяне з напрямку населеного пункту Заїченко. За даними розвідки, одночасно з цим були зафіксовані розриви у районі населеного пункту Пікузи. Це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових.

Зазначимо, що Пікузи — це село Сартанської ОТГ Маріупольського району Донецької області.

Нагадаємо, що станом на 9-ту годину ранку 19 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Загинув український військовий.

19 лютого внаслідок пошкодження двох трансформаторів насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції. Пошкодження сталося через обстріли.

Російські окупанти вдень 19 лютого обстріляли селище Новолуганське Донецької області. // LB.ua