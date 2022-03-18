Російські окупанти щоб вижити в Україні вже звертаються до шаманів і ворожок

Про це свідчать чергові розмови загарбників, перехоплені СБУ. Зокрема, один із окупантів під Харковом телефонує своїй матері в РФ і просить її про допомогу від знайомої ворожки. Благає провести спеціальний обряд, щоб його не зачепили українські снаряди.

У відповідь матір нагадує, щоб «для захисту» загарбник не забував класти георгієвську стрічку у кишеню. А він запевняє, що обмотався стрічками повністю. Але без обряду – нікуди.

Ми звертаємося до російських загарбників та їхніх родичів: не треба робити обрядів на виживання. Краще забирайтеся геть з України – так збережете своє життя.

Бо як залишитеся на нашій землі, на вас чекатиме лише один обряд – поховальний.

Слава Україні!

Служба безпеки України