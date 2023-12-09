МЗС України закликає світ накласти санкції на причетних до російських виборів на окупованих територіях

МЗС України закликає міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на захоплених українських територіях.

Про це йдеться у заяві МЗС.

У міністерстві зазначили, що 8 грудня Центральна виборча комісія РФ оголосила про проведення 15-17 березня 2024 року чергових виборів президента РФ.

При цьому окупанти повідомили про намір організувати голосування і на тимчасово окупованих територіях України: Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

У МЗС наголосили, що проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує Конституцію та законодавство України, норми та принципи міжнародного права, зокрема Статут ООН. Такий виборчий процес, які і решта подібних пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним та нікчемним.

Включення голосів, отриманих на тимчасово окупованих територіях України, поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента РФ, підкреслили в міністерстві.

“Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на захоплених українських територіях, а на причетних до їх організації та проведення – накласти санкції.

Закликаємо також іноземні держави не надсилати своїх громадян як спостерігачів на ці псевдовибори. Для тих, хто братиме участь, передбачена кримінальна відповідальність згідно із українським законодавством.

Вибори президента Росії відбудуться 17 березня − відповідну постанову ухвалила Рада Федерації 7 грудня.

Водночас російський ЦВК постановив, що вибори триватимуть три дні: із 15 до 17 березня.

УП