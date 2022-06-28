Російські окупанти викрали мера Херсона
Російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву його радниці Галини Ляшевської.
«Вони забрали Колихаєва Ігоря», — написала вона в Facebook.
Як повідомлялось, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань раніше заявив, що повідомлення про викрадення людей російськими окупантами приходять майже з усіх тимчасово окупованих місць. При цьому російські війська використовують певні списки.
Нагадаємо, раніше мер окупованого Херсона ігор Колихаєв повідомив, що у окупантів є інформація на місцевих активістів і військових.
Зазначимо, у квітні у Херсоні російські окупанти викрали колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова.