Російські окупанти викрали мера Херсона

Російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву його радниці Галини Ляшевської.

Як повідомлялось, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань раніше заявив, що повідомлення про викрадення людей російськими окупантами приходять майже з усіх тимчасово окупованих місць. При цьому російські війська використовують певні списки.

Нагадаємо, раніше мер окупованого Херсона ігор Колихаєв повідомив, що у окупантів є інформація на місцевих активістів і військових.

Зазначимо, у квітні у Херсоні російські окупанти викрали колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова.