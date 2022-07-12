Російські окупанти заздрять «ювелірній» роботі українських мінометників та артилеристів
Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.
Зокрема, командир російської розвідроти скаржиться другові, що вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке на Харківщині.
«Они (українські захисники – прим.) поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За сутки семь единиц техники сожгли просто: камаз бронированный, еще какую-то х*йню там», – розчаровано визнає окупант.
Особливу стурбованість у загарбників викликає те, наскільки точно українські бійці влучають в ціль: «У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п*здец. Они пристреленные…»
І це обговорення СБУ перехопила ще до Нової Каховки, Херсону та Чорнобаївки – тобто до того, як ЗСУ почали використовувати високоточні HIMARS.
Тож зараз у російських загарбників палає ще більше – у прямому, і переносному сенсах.