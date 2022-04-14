Закатовані та розстріляні окупантами: на Київщині з підвалу дістали тіла ще шести мирних жителів

«Під час зачистки села Шевченкове поліція Київщини виявила місце масової страти цивільних осіб. На території одного із домоволодінь виявлено підвальне приміщення, де було заховано тіла чоловіків віком від 40 до 50 років. На трупах виявлено сліди тортур, а також вогнепальні поранення в голову», — йдеться в повідомленні.

Як зазначили, з підвалу дістали шість тіл мирних жителів, яких закатували та розстріляли російські окупанти.

«Ми виявили залитий кров’ю підвал та понівечені тіла місцевих жителів, в тому числі двох братів. Жоден із загиблих не мав відношення до територіальної оборони, або будь-яких військових формувань. Село Шевченкове тривалий час знаходилось під окупацією і саме в цей період російські війська викрадали мирних жителів, знущались з громадян, після чого розстрілювали. На жаль, ми щодня фіксуємо воєнні злочини агресора на кожній території, яка була під окупацією. На Київщині, це майже 180 населених пунктів» — повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Доповнення

У Київській області після звільнення від російських окупантів виявили вже понад 720 тіл загиблих мирних осіб, ще понад 200 осіб вважають зниклими безвісти.