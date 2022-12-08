Подружжя з рф легалізувалось в Одесі та розвідувало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури двом громадянам рф повідомлено про підозру у шпигунстві (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 КК України).

За даними слідства, колишній кадровий військовослужбовець зс рф, який раніше брав участь у бойових діях на території Чеченської Республіки Ічкерія, разом із дружиною у 2018 році, за вказівкою спецслужб ворога, переїхав в Одесу для виконання спеціальних завдань в інтересах рф на шкоду Україні. Легалізувавши своє перебування, подружжя перейшло у так званий «режим очікування», вивчали суспільно-політичну обстановку в Південному регіоні, налагоджували товариські відносини з мешканцями Одеси та колишніми знайомими, яких планували в подальшому використати для проведення розвідувальної діяльності.

З початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну, підозрювані активізувались та на виконання завдань своїх російських кураторів збирали розвіддані про місця дислокації зенітно-ракетних підрозділів, ракетного озброєння, розташування ангарів для зберігання військової техніки.

У першу чергу, шпигуни намагалися встановити координати польових артилерійських складів для нанесення ударів ракетами класу «Калібр» та «Кинджал». Для комунікації і передачі закритих відомостей подружжя використовувало заздалегідь відпрацьований анонімний телеграм-канал.

Російських агентів правоохоронці затримали «на гарячому» і запобігли витоку даних, що становлять державну таємницю.

Наразі за клопотанням прокурора підозрювані перебувають під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників ДВКР СБ України.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури