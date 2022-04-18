Google Maps «розсекретив» всі стратегічні об’єкти Росії (фото)

Тепер будь-хто може самостійно «побродити» секретними пунктами країни-агресорки.

Днями у сервісі Google Maps стали доступні якісні супутникові знімки всіх стратегічних об’єктів РФ та її війська – можна навіть оцінити базу зберігання ядерних снарядів.

До цього часу вони відображались у рази гіршій якості, яка не дозволяла розібрати деталі, пише Defence Express.

Тепер будь-хто може самостійно «побродити» секретними пунктами країни-агресорки роздивитися різні пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони та інші цікаві об’єкти з роздільною здатністю близько до 0,5 метра на піксель.

Зокрема, тепер на цифрових картах можна:

оцінити «прогрес» робіт на єдиному рашиському авіаносці «Адмирал Кузнецов»;

або як із супутника виглядає російський винищувач нібито п’ятого покоління Су-57 на льотно-випробувальному центрі міноборони РФ;

А ось полігон Ненокса, де зірвалась секретна ракета «Буревестник» з ядерною силовою установкою;

або, як із космосу ідентифікувати пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети;

Видання зазначає, що для пересічних користувачів Інтернету такі знімки навряд чи нестимуть «стратегічну цінність», бо військові супутники мають значно кращу роздільну здатність. Водночас комусь точно буде цікавим «побродити» секретними місцями РФ, а можливо і пошукати бункер Путіна. // УНІАН