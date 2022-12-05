Російські окупанти обстріляли чоловічий монастир на Сумщині

Російські військові сьогодні обстріляли чоловічий монастир «Глинська пустинь», який розташований у селі Соснівка Шосткинського району Сумської області. Внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

За його словами, на прикордоння ворог скерував 15 снарядів із реактивної системи залпового вогню.

«Прильоти» були на території чоловічого монастиря. Внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі. Там від осколків загинули дві корови, ще троє тварин поранені. Люди вціліли», – написав він в Telegram.

Російські окупаційні війська обстріляли щонайменше три громади Сумської області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено лінію електропередач.