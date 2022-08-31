Російські окупанти обстріляли міську раду Енергодара

Російські війська обстріляли міську раду Енергодара Запорізької області.

Про це у Telegram повідомив мер міста Дмитро Орлов, передає УНН.

“Ранок 31 серпня. Будівля Енергодарської міської ради”, – так Орлов підписав фото обстріляної міськради.

Сьогодні голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомляв, що російські окупанти обстрілюють Енернодар, щоб створити відповідну картину для місії МАГАТЕ, яка вирушила з Києва до Запорізької АЕС.

Сьогодні вранці колона автомобілів Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Києва до Запорізької атомної електростанції. Місія має тривати до 3 вересня.

Від МАГАТЕ очікують чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки росією на ЗАЕС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.