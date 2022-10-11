Російські окупанти продовжують перекидати на територію білоруських васалів дрони-камікадзе «Shahed-136»

До білорусі надходять іранські дрони-камікадзе «Shahed-136» (в армії рф перейменовані на «Герань-2»). Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8.

Також білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію «кіровська» в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів/492 тони, який був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів зс білорусі (ДОБРУШ, Гомельська область).

Найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання зс білорусі.

В ролі основних «постачальників» виступають:

– 46 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Бронна Гора, Брестська обл.);

– 43 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Дубецьке, Гомельська обл.);

– 391 артилерійська база боєприпасів (Бобр, Мінська обл.);

– 969 база резерву танків (Уріччя, Мінська обл.);

– 288 база резерву автомобілів (Старі Дороги, Мінська обл.).

Вантажі мають прибути на залізничні станції «каменска» (каменськ-шахтинський) та «марцево» (таганрог) ростовської області.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України