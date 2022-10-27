Російські окупанти проводять спецоперацію, спрямовану на дискредитацію мобілізації в Україні

Росіяни розпочали інформаційно-психологічну спецоперацію, спрямовану на дискредитацію мобілізаційної кампанії в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

“Під час моніторингу інформаційного простору Центр зафіксував велику кількість закликів, що сіють паніку серед українців, які поширювались через дезінформаційні повідомлення про мобілізацію в Україні”, – йдеться у повідомленні. В Центрі протидії дезінформації навели приклади ворожих повідомлень: Заклики до чоловіків покинути Україну;

Повідомлення про великі втрати ЗСУ;

Інформація про тотальну мобілізацію всіх чоловіків в Україні;

Акції, на кшталт, “приведи друга до військкомату та отримай грошову винагороду”.

“Інструкції” як уникнути мобілізації. ЦПД вкотре закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.