Російські окупанти скидають воду з Каховського водосховища

РФ осушує Каховське водосховище, наражаючи на небезпеку Запорізьку атомну електростанцію.

Про це пише УНН з посиланням на NPR.

Росіяни активно скидають воду з Каховського водосховища, для цього окупанти відкрили шлюзи на Каховській ГЕС.

Судячи з супутникових даних, отриманих NPR, росія, скоріш за все, осушує одне з найбільших водосховищ в Україні. Такими діями рф може ставити під загрозу наявність питної води, сільськогосподарське виробництво та безпеку на найбільшій атомній електростанції в Європі.

Супутникові дані показують, що рівень води у водосховищі впав до найнижчої позначки за три десятиліття. На окремих знімках, наданих комерційними компаніями «Планета» та «Максар», видно, як вода ллється через ворота. При цьому берегова лінія вздовж гігантського резервуара утворилася внаслідок стрімкого падіння рівня води.

Наприкінці минулого тижня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що йому відомо про потенційний ризик, пов’язаний із падінням рівня води у водосховищі.

Якщо рівень води продовжить падати, то ядерні реактори ЗАЕС не зможуть отримувати воду для охолодження.