Російські окупанти вбили в Україні ще сімох цивільних

Стало відомо, що через російські атаки на Україну загинуло ще семеро цивільних і 23 людини дістали поранення.

Такі дані обласних військових адміністрацій опублікував у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, пише УНН.

“Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 22.11.2022 (станом на 09:00 23.11.2022): загинули – 7 осіб, дістали поранення – 23 цивільних”, – написав Тимошенко.

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