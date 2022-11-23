Російські окупанти вбили в Україні ще сімох цивільних

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Стало відомо, що через російські атаки на Україну загинуло ще семеро цивільних і 23 людини дістали поранення.

Такі дані обласних військових адміністрацій опублікував у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, пише УНН.

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“Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 22.11.2022 (станом на 09:00 23.11.2022): загинули – 7 осіб, дістали поранення – 23 цивільних”, – написав Тимошенко.

Ситуація по областях

  • Донецька – 1 загиблий, 8 поранених;
  • Запорізька – 2 загиблих, 3 поранених;
  • Харківська – 2 загиблий, 2 поранених;
  • Херсонська – 2 загиблих, 10 поранених.
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