Російські окупанти вдарили по школах, житлових будинках і лікувальному закладу на Донеччині

За добу окупанти накрили вогнем 12 населених пунктів. Всі ворожі снаряди влучили у житлові забудови, вбивши та поранивши цивільних мешканців.

Рашисти обстріляли міста Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Залізне, Соледар, Мар’їнка, Миколаївка, села Кам’янка, Зоряне, Кодема, Первомайське, Максимільянівка.

Ворог атакував мирне населення з авіації, ракетних установок, артилерії, РСЗВ «Град» і «Ураган».

Зруйновано та пошкоджено 38 цивільних об’єктів – 33 житлових будинки, з них 6 багатоквартирних, дві школи, тубдиспансер, кемпінг, гаражі.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Важливо!

Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години, не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто.

Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101.

Будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт.

Окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.

Поліція залишається на варті безпеки.

Відділ комунікації поліції Донецької області