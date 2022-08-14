Російські окупанти вразили понад 22 тисячі цивільних об’єктів в Україні з початку повномасштабної війни

Російські війська набагато частіше завдають ударів по цивільній інфраструктурі України, ніж по військових об’єктах. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ вразила понад 22 тисяч цивільних об’єктів і близько 300 – військових.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

“Ми бачимо цифри — понад 22 тисячі об’єктів цивільних уражених і всього близько 300 — військових об’єктів. Ми бачимо, як крилаті ракети пролітають безпосередньо над об’єктами ядерної енергетики, ми бачимо влучання ворожих ракет в об’єкти критичної інфраструктури, хімічні виробництва”, — повідомив Єнін.

Він зазначив, що війська Росії вражають і об’єкти культурної спадщини, в тому числі релігійні споруди, торговельні центри, школи. Єнін підкреслив, що будь-що може стати об’єктом ракетно-бомбових ударів російських військ.

Як повідомлялося, 13 серпня російські загарбники обстріляли Київський район Харкова. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, війська РФ впродовж доби 13 серпня п’ять разів обстріляли Чернігівську і Сумську області.

Також окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину: вночі проти 14 серпня накрили з “Градів” Марганець, у Нікополі зафіксовано 20 “прильотів”.

Окрім того, російські війська за добу 13 серпня, вбили у Красногорівці Донецької області двох мирних жителів. // “Прямий”