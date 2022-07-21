Російські окупанти затягнули військову техніку та вибухівку до машинної зали енергоблоку ЗАЕС

Російські загарбники затягнули щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали першого енергоблоку Запорізької АЕС.

Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов, передає УНН.

“Російські військові затягнули щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока ЗАЕС. Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває на даний момент зовсім поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Зокрема, у безпосередній близькості до головного маслобаку, де міститься легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну. Там же є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора”, – повідомив Орлов.

За його словами, військова техніка загарбників унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машзали енергоблока №1.

“Відтак ризик пожежі багатократно зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним. Якщо ж пожежа станеться, наприклад через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС!”, – наголосив Орлов.

Орлов зазначив, що окупанти продовжують цинічно порушувати абсолютно всі норми і вимоги щодо пожежної, ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, зберігаючи важку військову техніку, боєкомплект до неї, зброю та вибухівку просто в машинній залі енергоблока найбільшої в Європі атомної електростанції.

“Енергоатом вчергове наполягає на необхідності якомога швидшого звільнення Запорізької АЕС і знову звертається до міжнародного співтовариства із закликом вжити заходів для цього, адже тільки Україна зможе гарантувати безперебійну та безпечну роботу ЗАЕС!” – наголосив Орлов.

Він нагадав, що вчора, 20 липня 2022 року, військові рф вимагали від адміністрації тимчасово окупованої української ЗАЕС відчинити їм машинні зали на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках, щоб розмістити там весь свій військовий арсенал.