Російські окупанти знову обстріляли Запорізьку область: є загиблі та поранені
У вівторок, 11 жовтня, російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів Запорізької області. Внаслідок атаки загинули семеро людей, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко у Telegram.
За його словами, війська РФ за допомогою РСЗВ та артилерії обстріляли місто Оріхів та селище Степногірськ.
“Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів”, – розповів Тимошенко.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що під час обстрілу Оріхова загинули два електрики – Дмитро Стариченко та Роман Мельник. Вони відновлювали пошкоджену росіянами лінію електропередач.
Ще двоє спеціалістів – Максим Юрченко та Дмитро Рабаджиєв – отримали поранення та були госпіталізовані.
Нагадаємо, 11 жовтня вранці російські окупанти випустили по Запоріжжю 12 ракет С-300. Одна людина загинула.