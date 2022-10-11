Російські окупанти знову обстріляли Запорізьку область: є загиблі та поранені

У вівторок, 11 жовтня, російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів Запорізької області. Внаслідок атаки загинули семеро людей, є поранені.

За його словами, війська РФ за допомогою РСЗВ та артилерії обстріляли місто Оріхів та селище Степногірськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко у Telegram .

“Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів”, – розповів Тимошенко.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що під час обстрілу Оріхова загинули два електрики – Дмитро Стариченко та Роман Мельник. Вони відновлювали пошкоджену росіянами лінію електропередач.

Ще двоє спеціалістів – Максим Юрченко та Дмитро Рабаджиєв – отримали поранення та були госпіталізовані.