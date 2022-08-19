Російські окупанти знищили на Донеччині ще два навчальних заклади

За добу ворог 24 рази обстріляв мирне населення, є вбиті та поранені. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки, коледж і машинобудівну академію.

Росіяни били по 16 населених пунктах – містах Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Залізне, Часі Яр, Миколаївка, Красногорівка, смт Північне, селах Зеленопілля, Максимільянівка, Дружба, Пришиб, Озарянівка, Олександропіль, Первомайське.

Російська армія вела вогонь по житловим секторам з авіації, РСЗВ «Ураган», артилерії, танків.

Руйнувань зазнали 27 цивільних об’єктів – 16 будинків, магазин, два навчальні заклади, господарчі споруди, автомобілі громадян.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано 494 особи, з початку обов’язкової евакуації – понад 7500, серед них 1436 – діти, 357 – люди з інвалідністю.

Важливо!

Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години, не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто.

Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101.

Будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт.

Окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.

Поліція залишається на варті безпеки.

Відділ комунікації поліції Донецької області