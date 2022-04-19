Російські загарбники готують низку псевдо-референдумів для «легалізації» окупаційних адміністрацій

На окупованій території Херсонської області друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети для проведення голосування на «референдумі» зі створення чергової псевдо-республіки «ХНР» та визнання окупаційної влади. Для цього залучено, зокрема, потужності друкарні у місті Нова Каховка (вул. Горького, 5а).

Місцеві мешканці переконані – реального голосування не проводитимуть, окрім показових дільниць, організованих в якості «картинки» для російських ЗМІ. «Голосування» оформлять за допомогою паспортних даних, зібраних під час отримання «гуманітарної допомоги». Щоб отримати продуктовий пайок мешканці мали заповнювати анкети із зазначенням особистої інформації.

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«Референдум» щодо обрання мера та адміністративного приєднання до окупованого Криму готується також в місті Снігурівка (Миколаївська область). Мешканців закликають у визначений час прийти на дільниці. Захід організовують проросійськи налаштовані голова місцевої ради Тетяна Мезіна та колишній голова Олександр Ларченко.

В окупованій Снігурівці Запорізької області розпочато перепис населення осіб пенсійного віку. Росіяни анонсують встановлення до 1 вересня російської адміністрації, відкриття відділення «пошти росії», запуск мобільного зв’язку та інтернет-послуг від російських провайдерів, введення в обіг російських рублів. Є інформація про початок оформлення російських паспортів, в тому числі – закордонних.

Головне управління розвідки МО України

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