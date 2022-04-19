Російські загарбники готують низку псевдо-референдумів для «легалізації» окупаційних адміністрацій

На окупованій території Херсонської області друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети для проведення голосування на «референдумі» зі створення чергової псевдо-республіки «ХНР» та визнання окупаційної влади. Для цього залучено, зокрема, потужності друкарні у місті Нова Каховка (вул. Горького, 5а).

Місцеві мешканці переконані – реального голосування не проводитимуть, окрім показових дільниць, організованих в якості «картинки» для російських ЗМІ. «Голосування» оформлять за допомогою паспортних даних, зібраних під час отримання «гуманітарної допомоги». Щоб отримати продуктовий пайок мешканці мали заповнювати анкети із зазначенням особистої інформації.

«Референдум» щодо обрання мера та адміністративного приєднання до окупованого Криму готується також в місті Снігурівка (Миколаївська область). Мешканців закликають у визначений час прийти на дільниці. Захід організовують проросійськи налаштовані голова місцевої ради Тетяна Мезіна та колишній голова Олександр Ларченко.

В окупованій Снігурівці Запорізької області розпочато перепис населення осіб пенсійного віку. Росіяни анонсують встановлення до 1 вересня російської адміністрації, відкриття відділення «пошти росії», запуск мобільного зв’язку та інтернет-послуг від російських провайдерів, введення в обіг російських рублів. Є інформація про початок оформлення російських паспортів, в тому числі – закордонних.

Головне управління розвідки МО України