Російські загарбники вбили 9 пасажирів автобусу у м. Марганець, 32 постраждалих

Дев’ятеро загиблих та 32 постраждалих внаслідок ворожої атаки БпЛА на м. Марганець Нікопольського району – розпочато розслідування

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вранці 23 квітня 2025 року російські військові здійснили атаку БпЛА по автобусу з працівниками підприємства у м. Марганець Нікопольського району.

Наразі відомо про 9 загиблих і 32 постраждалих. Кількість потерпілих встановлюється.

Пошкоджено транспортний засіб.