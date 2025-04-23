Російські загарбники вбили 9 пасажирів автобусу у м. Марганець, 32 постраждалих
Дев’ятеро загиблих та 32 постраждалих внаслідок ворожої атаки БпЛА на м. Марганець Нікопольського району – розпочато розслідування
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, вранці 23 квітня 2025 року російські військові здійснили атаку БпЛА по автобусу з працівниками підприємства у м. Марганець Нікопольського району.
Наразі відомо про 9 загиблих і 32 постраждалих. Кількість потерпілих встановлюється.
Пошкоджено транспортний засіб.
На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які зафіксували черговий воєнний злочин рф.