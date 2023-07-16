Російські загарбники завдали удару по Харківщині з території Бєлгорода, в центрі Харкова вибухи

“Ворог завдав ударів по Харківщині з Белгорода попередньо із ЗРК С-300. На даний момент, ракет у повітрі над Харківщиною нема. Ворог підступний, тому загроза все ще існує”, – йдеться у повідомленні.

Мер Харкова Ігор Терехов, в свою чергу, написав що вибухи чули в центрі міста:

“У Харкові чути вибухи. Повітряна тривога продовжується. Попередньо «прильоти» у центральній частині міста.