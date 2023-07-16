Російські загарбники завдали удару по Харківщині з території Бєлгорода, в центрі Харкова вибухи

Російські загарбники завдали ударів по Харківщині з території Бєлгорода, про це повідомив  начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник (позивний “Марсель”).

“Ворог завдав ударів по Харківщині з Белгорода попередньо із ЗРК С-300. На даний момент, ракет у повітрі над Харківщиною нема. Ворог підступний, тому загроза все ще існує”, – йдеться у повідомленні.

Мер Харкова Ігор Терехов, в свою чергу, написав що вибухи чули в центрі міста:

“У Харкові чути вибухи. Повітряна тривога продовжується. Попередньо «прильоти» у центральній частині міста.

Один у Шевченківському районі Харкова – без руйнацій, інформації про постраждалих наразі немає.

Щодо решти ракетних ударів – працівники ДСНС обстежують території. З високою долею ймовірності можна говорити про те, що по Харкову вдарили ракетами С-300.”

Командування Повітряних Сил Збройних Сил України повідомило про загрозу застосування балістичного озброєння в у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
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