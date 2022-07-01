Російський ракетний удар по Одещині: кількість загиблих зросла до 18

Ворожий ракетний удар по Одещині забрав життя уже 18 людей, повідомили у ДСНС України.

«Станом на 08:15 під час розбору завалів дев’ятиповерхового житлового будинку в смт Сергіївка додатково вилучено тіла 2 осіб. Всього внаслідок удару загинуло 16 осіб та постраждало 30 осіб (з них 3 дитини).

За уточненою інформацією, внаслідок удару по території бази відпочинку у смт Сергіївка загинуло 2 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа», — повідомили у ДСНС.

Роботи тривають. // УНН