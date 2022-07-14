Російський ракетний удар по Вінниці: відомо вже про 17 загиблих, серед них двоє дітей

Офіс Генпрокурора повідомляє, що внаслідок ракетного удару по центру Вінниці наразі відомо про 17 загиблих, у тому числі 2 дітей

«За даними слідства, вдень 14 липня збройні сили рф здійснили ракетний обстріл центральної частини міста Вінниця. Наразі відомо про 17 загиблих, у тому числі 2 дітей. Кілька десятків осіб отримали поранення», — повідомили в Офісі Генпрокурора.

Значних руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби.

У поліції повідомили, що 3 ракети поцілили по Вінниці.

Російські окупанти під час удару по Вінниці сьогодні поцілили по офісній будівлі, медичному центру, Будинку офіцерів та житлах людей. // УНН