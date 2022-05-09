Російські окупанти в Херсоні хочуть видати зекам зброю та змусити їх воювати проти України
Російські окупанти хочуть видати ув’язненим у херсонських тюрмах зброю та змусити їх воювати проти України. Про це повідомляє омбудсменка Людмила Денісова.
«У Херсоні у нас є слідчий ізолятор і три в’язниці. Звичайно ув’язнені люди також наші люди, які вже відбувають покарання. А склалася дуже небезпечна ситуація, тому що «орки» хочуть дати ув’язненим зброю і змусити їх воювати з ЗСУ. А їх там понад 2 тис! У цих містах позбавлення волі живуть 700 працівників, які нікуди не виходять. Вони поки що мають їжу і воду. І тримаються. Адже, якщо вони підуть з цих установ, ув’язнених точно заберуть.
Людей хапають прямо на вулицях. Вони зникають. Окупанти хочуть провести примусову мобілізацію, щоб відправити українців на фронт. І всі розуміють, що вони хочуть ставити їх попереду, як гарматне м’ясо. А уявіть, що це буде означати для української армії, яка не може стріляти в своїх людей, яких примушують йти проти них.» — розповіла Денисова в інтерв’ю польському виданню Onet.