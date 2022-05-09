Російські окупанти в Херсоні хочуть видати зекам зброю та змусити їх воювати проти України

Російські окупанти хочуть видати ув’язненим у херсонських тюрмах зброю та змусити їх воювати проти України. Про це повідомляє омбудсменка Людмила Денісова.

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«У Херсоні у нас є слідчий ізолятор і три в’язниці. Звичайно ув’язнені люди також наші люди, які вже відбувають покарання. А склалася дуже небезпечна ситуація, тому що «орки» хочуть дати ув’язненим зброю і змусити їх воювати з ЗСУ. А їх там понад 2 тис! У цих містах позбавлення волі живуть 700 працівників, які нікуди не виходять. Вони поки що мають їжу і воду. І тримаються. Адже, якщо вони підуть з цих установ, ув’язнених точно заберуть.

Потім окупанти створюють в Херсоні катівні. Вони, наприклад, зараз заарештували колишнього мера міста. Намагаються змусити його співпрацювати. Він тримається дуже мужньо. Але ніхто не знає скільки він ще витримає.

Людей хапають прямо на вулицях. Вони зникають. Окупанти хочуть провести примусову мобілізацію, щоб відправити українців на фронт. І всі розуміють, що вони хочуть ставити їх попереду, як гарматне м’ясо. А уявіть, що це буде означати для української армії, яка не може стріляти в своїх людей, яких примушують йти проти них.» — розповіла Денисова в інтерв’ю польському виданню Onet.

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