Російську Казань атакували дрони: аеропорт не працює, проводиться евакуація жителів багатоповерхівок (відео)

Через роботу російських РЕБ дрони влучили в кілька багатоповерхівок

У російському місті Казань внаслідок атаки безпілотників запровадили план «Ковьор». Аеропорт закритий на прийом та відправку рейсів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що через роботу російських РЕБ дрони влучили в кілька багатоповерхівок. Проводиться евакуація . При цьому, за словами місцевих жителів, у 32-поверховому будинку не працюють ліфти, тому евакуюватися доводиться пішки.

🔥В Казані запроваджено план «Ковьор», аеропорт закритий Повідомляється, що в результаті непрофесійних дій армії рф постраждало три людини. pic.twitter.com/OnfZk7PtHe — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 21, 2024

Загиблих і постраждалих немає.

Також палає промислове підприємство. Працівників евакуйовано, вони перебувають в укриттях.

💥Момент зіткнення безпілотника з багатоповерхівкою у Казані pic.twitter.com/hjc06w55uO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 21, 2024

💥Неперевершена робота російських засобів РЕБ – безпілотники направлено на багатоповерхівки. pic.twitter.com/wrbZqsqVHS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 21, 2024

Крім того, повідомляється, що план «Ковьор» запроваджено в Іжевську.

Нагадаємо, міноборони РФ заявило вранці, що загалом над Росією збили 19 дронів, дев’ять із яких над Білгородською областю, п’ять – над Воронезькою, три – над акваторією Чорного моря та по одному – над Курською областю та Краснодарським краєм.

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