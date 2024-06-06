Російський БПЛА поцілив у рейсовий автобус на Нікопольщині: є постраждалі

На Нікопольщині ворожий безпілотник поцілив у рейсовий автобус, внаслідок чого постраждали четверо людей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак:

“На Нікопольщині було гучно через удари російської артилерії і дронів-камікадзе. Ввечері потерпали сам Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Вранці – знову прилітало по райцентру. Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся, рятувальники пожежу оперативно загасили”, – зазначив він.

За словами Лисака, постраждали люди, які знаходилися всередині. Це чоловіки 52, 65 і 73 років. І 38-річна жінка.

Начальник ОВА додав, що через атаки росіян у місті пошкоджені інфраструктурний об’єкт, дев’ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда. Побитий автобус. Знищений гараж, ще один – понівечений. Зачепило газогони та лінії електропередач. // Букви