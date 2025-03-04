Трамп дав Путіну всі стимули продовжувати воювати — The Telegraph

З припиненням допомоги США, Україна опиниться не в найкращому становищі.

Адміністрація Трампа (за повідомленнями ЗМІ – УК) заморозила всю військову підтримку Україні. Вплив тривалого призупинення американської допомоги буде очевидно катастрофічним.

Насправді, допомога США повинна була різко зрости цього року порівняно з минулим, оскільки американські оборонні виробники виконують контракти на закупівлю, підписані в перші дні війни. (Десяток систем HIMARS, замовлених у 2022 році, незабаром мали прибути на поле бою), зазначає Мемфіс Баркер, cтарший міжнародний кореспондент The Telegraph.

Якщо адміністрація Трампа не відновить військову допомогу, цілком ймовірно, що Україна, врешті-решт, буде розгромлена. Сам Зеленський заявив, що її шанси на виживання без американської підтримки “низькі”.

Власна оборонна промисловість України, яка з початку війни збільшила виробництво безпілотників у 100 разів, може деякий час протриматися за допомогою Європи. Але з часом вона дасть тріщину. Чим довше Путін вичікуватиме, а США стоятимуть осторонь, тим більше у нього шансів досягти мети, пише кореспондент.

Раніше американські чиновники повідомили, що Дональд Трамп вирішив призупинити всі майбутні поставки американської військової допомоги Україні, щоб спонукати Володимира Зеленського до переговорів із Москвою.

Чинні та колишні західні посадовці прогнозують, що без нових поставок від США Україна зможе підтримувати нинішній рівень бойових дій до середини 2025 року.

Водночас кореспондент The Economist зазначив, що офіційного рішення про призупинення допомоги Україні від США наразі не було. // Дзеркало тижня