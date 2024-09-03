Російський обстріл Полтави: кількість загиблих та постраждалих збільшилась

Внаслідок сьогоднішнього російського удару по Полтаві відомо про щонайменше 47 загиблих. Число постраждалих значно зросло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу леді України Олену Зеленську у Twitter.

“Ворог влучив по навчальному закладу та лікарні. Вже відомо про 47 загиблих та 206 поранених. Росія забирає у нас найцінніше – життя. Ніколи це не забудемо. Вічна пам’ять”, – зазначила Зеленська.