Російський обстріл Полтави: кількість загиблих та постраждалих збільшилась
Внаслідок сьогоднішнього російського удару по Полтаві відомо про щонайменше 47 загиблих. Число постраждалих значно зросло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу леді України Олену Зеленську у Twitter.
“Ворог влучив по навчальному закладу та лікарні. Вже відомо про 47 загиблих та 206 поранених. Росія забирає у нас найцінніше – життя. Ніколи це не забудемо. Вічна пам’ять”, – зазначила Зеленська.
Перша леді також висловила співчуття родичам загиблих та постраждалих.
Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, вранці у Полтаві пролунали вибухи. Росіяни атакували місто балістичними ракетами.
Терористи цілилися по Інституту зв’язку та лікарні. Через те, що інтервал між повітряною тривогою та прильотом був дуже коротким, люди не встигли пройти в укриття.