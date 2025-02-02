Російський ракетний удар по Полтаві: число загиблих зросло до 14
У Полтаві внаслідок вчорашнього ракетного удару вже 14 загиблих.
Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайниї ситуацій.
Ще 17 людей постраждали, серед яких четверо дітей.
Водночас під час операції врятовано 22 людини.
Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 194 особам, з них – 11 дітей.
Роботи тривають.
Нагадаємо, з 2 по 4 лютого у Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російської атаки. // ГлавкомTweet