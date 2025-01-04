Російський удар по багатоповерхівці на Сумщині: завершено розбір завалів

У будинку зруйновано 15 квартир та пошкоджено скління близько 700 вікон

У Сумській області до 10 збільшилася кількість постраждалих унаслідок російського авіаудару по п’ятиповерховому будинку в селищі Свеса. Серед постраждалих – двоє дітей.

Станом на 22:30 рятувальники завершили аварійно-рятувальні на місці авіаційного удару. Про це повідомляють ДСНС та Сумська обласна військова адміністрація.

Рятувальники зазначають, що евакуювали 14 людей і врятували бабусю. Потерпілим надається медична допомога у лікувальних закладах району.

За інформацією влади, у будинку зруйновано 15 квартир та пошкоджено скління близько 700 вікон.

На місці розгорнули штаб ліквідації наслідків атаки. Розв’язується питання щодо розселення постраждалих. Станом на 19:30 розбір завалів ще тривав.

Главком