Російський удар по багатоповерхівці на Сумщині: завершено розбір завалів
У будинку зруйновано 15 квартир та пошкоджено скління близько 700 вікон
У Сумській області до 10 збільшилася кількість постраждалих унаслідок російського авіаудару по п’ятиповерховому будинку в селищі Свеса. Серед постраждалих – двоє дітей.
Станом на 22:30 рятувальники завершили аварійно-рятувальні на місці авіаційного удару. Про це повідомляють ДСНС та Сумська обласна військова адміністрація.
За інформацією влади, у будинку зруйновано 15 квартир та пошкоджено скління близько 700 вікон.Tweet