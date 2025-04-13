Російський удар по Сумах: загиблих вже 34, постраждалих – 117

Сьогодні у Вербну неділю російські окупанти вдарили балістикою по Сумах. Наразі кількість загиблих і постраждалих знову зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Станом на 18:00 внаслідок ворожого обстрілу загинуло 34 особи, з них 2 дитини. Серед постраждалих вже 117 людей, з них 15 – це діти.

“Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Це непоправна втрата для всієї країни”, – йдеться у повідомленні ДСНС