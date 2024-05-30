Росія готує провокації проти військовослужбовців українських військкоматів (ТЦК)

Ворог знімає ролики на окупованих територіях, де її посібники вдають українських військових.

Росіяни знімають серію фейкових відео задля дискредитації українських військових. Це відбувається на окупованих територіях, повідомив начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

Окуповані території як декорації ворог обрав саме для того, щоб вони відповідали українським реаліям. Відео будуть спрямовані проти військових.

“У першу чергу – військовослужбовців ТЦК. Готується серія відео, де вони будуть поводитися максимально неадекватно в різних ситуаціях, закладах. Вживати спиртні напої і тому подібні негарні речі робити”, – сказав речник у ефірі телемарафону. // LB.ua