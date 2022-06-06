Росія нанесла чергові удари по Харківщині: троє загиблих, багато поранених

Окупанти без успіху атакували позиції ЗСУ в Ізюмському районі, після чого відступили.

У Харківській області внаслідок обстрілів три людини загинули, десять дістали поранення.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram-каналі.

За його словами, вночі під обстріли потрапили Київський та Слобідський райони, в результаті пошкоджено критичну інфраструктуру та житловий фонд.

Голова Харківської ОВА додав, що також окупанти завдали удари по районах області.

«Загалом в області протягом доби: 3 загиблих та 10 поранених»,- повідомив Синєгубов. За його словами, у м. Балаклія — один загиблий, сім поранених, у Чугуєві — один загиблий, один поранений, у Черкаській Лозовій один загиблий, в с. Слобожанське — двоє поранених.

Також пошкоджені житлові будинки, громадські будівлі, автомобілі, об‘єкти критичної інфраструктури.

Синєгубов повідомив, що окупанти без успіху намагалися атакувати позиції Збройних сил України в Ізюмському районі, після чого відступили.

За його словами, російські війська втратили значну кількість живої сили та броньованої техніки. «ЗСУ намагаються просуватися вперед, звільняючи наші населені пункти», — додав Синєгубов.

Як повідомляв УНІАН, раніше російські війська обстріляли село біля Харкова фосфорними боєприпасами. Загалом, за інформацією Генштабу, окупанти продовжують обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ в Харківській області, однак жодного просування або навіть його спроб в регіоні не фіксують.