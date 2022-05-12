Росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України військових підрозділів

Втративши під час війни в Україні значну частину свого військово-технічного потенціалу, росіяни вже змушені постачати в підрозділи, які зазнали непоправних втрат, техніку та озброєння 50-60 років виробництва.

Проте, така ситуація не бентежить керівництво кремля, йому байдуже скільки та на чому відправляти “гарматне м’ясо” у бій за майбутнє “руського мира”. Завжди знайдеться щось, що ржавіє десятиліттями на складах та що не захотіли свого часу закуповувати навіть країни третього світу.